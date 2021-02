Äripäev eetris: ämbri vältimiseks tuleb oma välismaiseid partnereid paremini tunda

Äripäev kirjutas sel nädalal, et eestlaste loodud mobiilimaksefirma Fortumo sõlmis eelmisel aastal lepingu Myanmari telekomiga, mis kuulub osaliselt Myanmari sõjaväele. Foto: Reuters/Scanpix

Me ei tundnud huvi oma äripartneri seoste ja omanike vastu, on nigel põhjendus sellele, et Eesti ettevõttel on leping firmaga, mis on seotud Myanmari riigipöörajatega, leidsid ajakirjanikud saates „Äripäev eetris“.

Eesti päritolu edukas ettevõte Fortumo on sõlminud lepingu Myanmari telekomiga, mis on otseselt seotud Myanmaris riigipöörde korraldanud sõjaväega. Armee kindralid on riigis juba aastaid räigelt rikkunud inimõigusi.