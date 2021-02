Simson vs. Terras: kas rohepööre toob kallima elektri?

Kelle tulevik on rohepöördes kõige hägusam? Kadri Simsoni sõnul transpordisektoril, Riho Terras tõi välja põllumajanduse. Miks, seda kuula saatest. Foto: Jaan Männik

Hiiglaslik laev nimega Euroopa Liit on teinud järsu pöörde rohelisema tuleviku suunas, seda näitavad nii poliitilised valikud kui ka kapitali roheliseks värvumine. Küsimus on, kuhu me sellega lõppkokkuvõttes välja jõuame? Ega laev kreeni lähe?

Seda teemat aitasid saates "Fookuses Euroopa majandus" lahti mõtestada Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ja ITRE ehk europarlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni liige Riho Terras.

Nii tuli saates juttu sellest, kui suur on oht, et üks hetk laes lambil pirn ei põle, kuna pole piisavalt elektrit, miks tõmbab Euroopa Liitu Aafrikas lõõskav päike, kui suur on üleinvesteerimise oht, kas raha tuulde ei lenda ning miks on tulevik kõige hägusam just põllumajanduses ja transpordis. Saadet juhtis Priit Pokk.

Kuula saadet siit:

