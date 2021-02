Murelik linnukasvataja: hirm linnugripi ees on suur

Eile õhtul selgus, et linnugripp on jõudnud ka Eestisse: Lääne-Virumaa talus tuli hukata üle 80 linnu. Foto: Andras Kralla

Linnu Talu juht Jarno Hermet sõnas, et ta ei taha mõeldagi, mis peaks saama, kui linnugripp tema taluni jõuaks. „Mure on suur,“ ütles ta teisipäevases hommikuprogrammis.

Hermeti sõnul on olukord hirmus juba ainuüksi sellepärast, et linnugrippi pole aastaid Eestisse jõudnud. Juhtumeid on küll olnud Euroopast, kuid Eesti on jäänud seni puutumata. Nüüd on olukord teine: eelmisel nädalal tabas linnugripp Lääne-Virumaa ettevõtet Telo Talo.