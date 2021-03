Advokaat: Enefit Green ostis magusa projekti

Olavi-Jüri Luik. Foto: Andras Kralla

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit omandas tuuleenergia arendaja Raunistal aktsiad, millega kaasneb väga heas seisus projekt, ütles müüjat esindav LEXTALi vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik.

Luik rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et Raunistale kuuluv Purtse tuulepargi projekt Ida-Virumaal on ainus, millel on kehtiv ehitusluba ja kus on ehitusega alustatud. Samuti on projektil olemas taastuvenergia toetusmeede.