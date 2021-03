Andmekaitsereeglid pidurdavad koroona ohjamist

Euroopa Innovatsiooniakadeemia presidendi Alar Kolki sõnul tuleks andmekaitsereegleid mõnel juhul leevendada. Foto: Andras Kralla

Euroopa Innovatsiooniakadeemia presidendi Alar Kolki sõnul jäävad Eesti innovatsioonile tihti ette karmid andmekaitsereeglid. Kolki hinnangul aitaksid ajutiselt leebemad reeglid ja koostöö ettevõtjatega ka koroonakriisi palju kiiremini kontrolli alla saada.

Kolk tõi näiteks Hiina, kus suudeti viirus väga kiiresti maha suruda just tänu andmete kogumisele. Ta tõi välja, et ka muljal maailmas on edukalt kasutatud droone, mis jälgivad, et nakatunud inimesed tänavatel ei liiguks. Kolki sõnul ei tohiks Eestis kindlasti hakata kahjustama inimeste privaatsust, kuid mõnel juhul võib andmete kontrollitud kasutamine tuua riigile olulist kasu.