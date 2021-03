Koroona kiirteste võib teha ainult tervishoiutöötaja

Kiirtesti tegemine on tervishoiuteenus, mille peab ka ettevõtetes läbi viima tervishoiutöötaja. Foto: Liis Treimann

Kuigi antigeeni kiirteste müüakse ka apteekides, ei ole need terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul mõeldud koduseks kasutamiseks. Härma rääkis, et kiirtesti tegemine on tervishoiuteenus, mille peab ka ettevõtetes läbi viima tervishoiutöötaja.

Härma selgitas, et koroonaviiruse antigeeni kiirtest tuvastab viirust väga väikesel ajaperioodil, kui nakkusoht on kõige suurem. Inimene levitab aga viirust palju pikema aja jooksul. Seega, kui testi tegija ei oska selle ohuga arvestada, võib inimene saada valepositiivse tulemuse ja viirust edasi levitada.