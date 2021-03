Restoranipidaja: kui suvi jääb vahele, tuleb puhastustuli ränk

Restoraniomanik Kristjan Peäske loodab, et tänu praegustele piirangutele saab ta suvel uuesti oma restorianid avada. Foto: Raul Mee

Restoranipidaja Kristjan Peäske hinnangul on valitsuse tegevus koroonakriisi lahendamisel olnud ainult reageeriv mitte planeeriv. Tema sõnul on piirangud täiesti mõistetavad, kuid riigil peaksid olema valmis teoreetilised tegevuskavad, mis aitaksid ettevõtjatel enda plaane teha.

Peäske rõhutas, et ta pooldab tänaseid piiranguid, sest kõigi jaoks on oluline, et suvi toimuks. Samas on tema sõnul toitlustusettevõtetel võimatu koroona-olukorraga kohaneda. „Aasta aega oleme oma äridele peale maksnud, kõik jooksevad Kredexi laenu või varasema kasumi arvelt. Kui nüüd peaks suvi vahele jääma, siis saab puhastustuli ränk olema,“ ütles ta.