Paljude jaoks on praegu hea aeg palka juurde küsida

Kadri Seeder. Foto: Andras Kralla

Kuigi koroonaviirusest tingitud majanduskriis on nii mõneski sektoris tekitanud raskusi, on ka mitu valdkonda, kus on praegu hea aeg palka juurde küsida, ütles Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Seeder rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis ka, milline on praegu palgakasvu prognoos.