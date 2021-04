Turismifirmad ootavad uut hooaega: juba kümme sakslast tulevad matkaautoga!

Eestlased reisivad kodumaal rohkem, aga ilma turistideta ikkagi hakkama ei saa. Foto: Andras Kralla

Saates "Äripäeva fookuses" on külas Eesti Maaturismi ühingu nõukogu esimees Anneli Kana, kellega räägime Eesti siseturismi olukorrast ja tervisest viimase aasta jooksul ning ennustame, mis saab reisimisega lähiajal.

Saatest saab teada, kui palju on maaturismi ettevõtjate käibed aastaga langenud ja kuidas on nähtused turul mõjutanud nende tulevikuväljavaateid. Turismispetsialist avaldab arvamust, kas ilma väliskülalisteta on turismisektoril üldse võimalik ellu jääda ja mis on turismis kriisi tõttu kardinaalselt muutunud.