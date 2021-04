Kapo büroojuht: ei tahaks, et Eestisse tuuakse tagasi määrimiskultuur

Kaitsepolitseiameti büroojuht Harrys Puusepp. Foto: Liis Treimann

Kaitsepolitsei büroojuht Harrys Puusepp loodab, et aina enam ettevõtjaid tajuvad, et Eestis on tänapäeval võimalik äri ajada ausalt. Samuti hoiatas ta Hiina investorite liiga heade pakkumiste eest ja rääkis krüptovaluutade ohtudest.

Avalikkuse ette ilmuvad mõjukad korruptsioonijuhtumid võiksid Puusepa hinnangul toimida heidutusena ka neile ettevõtjatele, kes on harjunud välismaal võtmeisikute „määrimise“ eest endale paremaid tingimusi välja kauplema. „Me teeme tööd, et need ajad oleksid möödas, kui üsna avalikult räägiti, et mõnes linnas ei saagi muudmoodi asju ajada,“ ütles Puusepp.