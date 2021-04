Põhja-Eesti võtab Läänemaalt üle toidupiirkonna tiitli

Anija Mõisakohwiku perenaise Ülle Niinemetsa kiluvõileivad. Foto: MTÜ Arenduskoda

Seekordses "Kasvupinnase" saates sukeldume kohaliku toidu maailma.

Juba mitmendat aastat valitakse Eestis toidupiirkonda, mille maitseid tutvustatakse laiemalt. Muidugi tähendab see kohalike organiseerijate, tootjate ja toitlustajate koostööd. Juba maikuus saab toidupiirkonnaks Põhja-Eesti, mis on oma märksõnaks valinud „paepealsed maitsed“.

Mida see tähendab, milliseid üritusi on oodata ja milline on siis Põhja-Eesti maitse – neid küsimusi uurimegi koos projektijuht Eha Paasi, Sagadi mõida restorani peakoka Maren Ritsi ja ettevõtja, Veinivilla perenaise Tiina Kuuleriga.

Aga uus toidupiirkond ei tule tühjale kohale – tiitli annab mais üle Läänemaa, kes omakorda sai selle Lõuna-Eestilt.

Küsime ka Haapsalust ja Võrumaalt, kuidas neil läks, kui palju mõjutas ettevõtmisi koroonakriis ja millised on Läänemaa ja Võrumaa maitsed. Saadet juhib Toomas Kelt.

Kuula saadet siit:

