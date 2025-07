Tagasi 03.07.25, 15:45 Vaidlus kohtusaalist välja ehk mida võiks teada lepitusmenetlusest Kui vaidlus kipub vahel minema kohtusse, siis teatud juhtudel on mõistlik lahendada vaidlusi lepitusmenetluse abil ja kaaluda kompromissläbirääkimisi.

Vasakult: Keijo Lindeberg, Aldo Vassar ja Eve Noormägi

Foto: Andres Laanem

Advokaadibüroo Lindeberg partnerid ja vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar toovad Äripäeva raadio saates “Teabevara tund” välja põhitõed, kuidas muuta lepitusmenetlus edukaks. Samuti arutletakse, kas ja kuidas mõjutab vaidluse kulgu see, kui kaasatakse esindajad.

Keijo Lindeberg ütleb oma praktikale toetudes, et enamasti õnnestub kompromiss saavutada lihtsamini siis, kui esindajaid ei ole. Samas tõdeb ta, et on ise esindajana jõudnud ka kompromissini. Aldo Vassar lisab, et vaidlused, esindajad ja esindatavad on väga erinevad. “Minu seisukoht on see, et alati on hea, kui on kaasatud õigusteadmistega isik, kes sind vähemalt nõustab,” märkib ta.

Saame ka teada, kuidas kompromissläbirääkimised erinevad lepitamisest ja kas on olemas head kompromissi.

Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi.