Andmekaitse rikkujaid ähvardab uus pirakas trahv

Triniti vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli andmekaitse õppejõud Maarja Pild. Foto: Erakogu

Saates "Triniti eetris" on teemaks andmekaitse reeglid ja tuletame ettevõtjatele meelde olulisi probleemkohti.

Räägime huvitavatest kaasustest Euroopa Liidus ja Eestis ning saate viimases osas teeme juttu ka andmekaitse inspektsiooni tööpraktikast ja Eestis plaanitavatavast uuest haldustrahvist.

Külas on vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli andmekaitse õppejõud Maarja Pild. Saatekülalise sõnul ei ole Eesti küll trahviriik, kuid riigiorganitel on suur soov teha ka trahve, mis on suuremad kui 400 000 eurot. Saadet juhib Gregor Alaküla.

