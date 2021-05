Investori kogemus: kuidas säästa 70% sissetulekust

Investorid Liisi Kirch ja Tauri Alas käisid investor Toomase tunnis oma kogemusi jagamas, mille pealt tasuks säästa. Foto: Erakogu

Tuntud investorid Liisi Kirch ja Tauri Alas jagasid investor Toomase tunnis igapäevaseid lihtsaid säästunippe ning kogemusi, kuidas nad on suutnud pere kõrvalt jätkuvalt säästa.

Investor ja minimalistlikku elustiili viljelev Liisi Kirch rääkis saates, mille pealt tema oma kulutusi kokku hoiab ning parima säästunipi avastas ta kolides Pärnusse. Investor Tauri Alas tõi välja, et tema puhul on tegemist laisa kogujaga ning tema igapäevaselt säästumäära taga ei aja, vaid on teinud automaatse süsteemi, mille puhul kannab palga üle teistele kontodele. Lisaks selgitas ta oma kummalist, aga tõhusat säästunippi, kus kannab ebatäpse summa säästudesse.