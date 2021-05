Äri alustamine Euroopas muutub lihtsamaks

Vasakul OÜ Rackly tegevjuht Heigo Protten ja paremal nõustamisbüroo Grant Thornton maksunõustamise valdkonna juht Kristjan Järve. Foto: Erakogu

1. juulil jõustub Euroopa Liidu ülene käibemaksureform, mis muudab elektrooniliste teenuste osutajate ja füüsiliste kaupade müüjate äriajamise ja uutele turgudele sisenemise lihtsamaks. Saates "Kasvukursil" räägime sellest, miks reformi vaja ja mida muutused e-kaupmeestele kaasa toovad.

Külas on nõustamisbüroo Grant Thornton partner ja maksunõustamise valdkonna juht Kristjan Järve ja OÜ Rackly tegevjuht ning üks asutajatest Heigo Protten. Saatekülalised leidsid, et kõige olulisem asi, mida reform ettevõtjatele kaasa toob, on halduskoormuse vähenemine ja uute turgude sisenemisbarjääri alandamine. Saadet juhib Gregor Alaküla.