Analüütik: see firma võib olla järgmine Harju Elekter

Balti põhinimekirjas võib peituda aktsia, mille potentsiaal ei pruugi veel hinnas kajastuda. Jutt käib elektroonikasüsteemide arendamise, disaini ja tootmisega tegelevast HansaMatrixist. Foto: Liis Treimann

Kui praegu on Tallinna börsil üks suuremaid küsimusi Skeleton Technologiesi võimalik turuväärtus ja selle mõju Harju Elektri aktsia hinna õiglasele väärtusele, siis LHV vanemanalüütik Sander Danil paljastas Balti börsilt veel ühe ettevõte, milles võib sarnane potentsiaal peidus olla.

"Väga sarnane juhtum on praegu Lätis HansaMatrixi puhul," tõdes Danil värskes "Investor Toomase tunni" raadiosaates. "Neil teatavasti on ligi 50% osalus kohalikus start-up ettevõttes nimega LightSpace Technologies ja see arendab oma unikaalset 3D tehnoloogiat, mis on arenduse lõppjärgus ja tõenäoliselt ettevõtte poolt antud viimaste indikatsioonide järgi jõuab juba järgmisel aastal tootmise faasi. Suur osa võib-olla tootmisest antakse HansaMatrixile."