Äripäev eetris: majanduslik vägivald on samm enne füüsilist vägivalda

Äripäev kirjutas sel nädalal sellest, kuidas paljud naised on sattunud suhtelõksu: majanduslikult sõltutakse oma elukaaslasest, langetakse tema kontrolli alla ja seetõttu ei julgeta lahku minna. Foto: Raul Mee

Kas pereks maksab kõige rohkem selle sõna, kes teenib kõige rohkem? Tegelikult ei peaks see nii olema – kui naine tunneb, et ta on mehe pärast rahalõksus, siis väljapääsu otsimine iseenda finantsvabaduseni ei ole midagi häbiväärset, arutlesid Äripäeva ajakirjanikud saates "Äripäev eetris".

Küsimus "kas sa plaanid juba ette lahkuminekut" ei päde, sest kindlustunne ja ise hakkamasaamine ei peaks olema ainult meeste luksus. Senine elukorraldus, kus mees vastutab raha eest, võib lakata ka traagilistel põhjustel, mida keegi ette ei näe. Ka mehi ennast võib misogüünne suhtumine rõhuda: mees peab tooma leiva lauale ja kui ta seda ei suuda, siis on ta justkui alaväärne. Seegi võib ajada mehed nurka: ma pean olema naisest üle, maksku mis maksab.