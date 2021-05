Kristel Aiaste alustas uuesti investeerimist pärast majandusliku vägivalla alt põgenemist, kus elukaaslase nõudmisel tuli rahaks teha tema tudengipõlves ehitatud väike aktsiaportfell. Foto: Liis Treimann

Raha kaks külge – suhtelõksu lukk ja tee vabadusse

"Ta sundis mind aktsiad maha müüma", "Pidin tegema lisatööd kuumade pliitide vahel, imik rihmadega seljas", "Ta võttis mu riided ära, et ma ei saaks ülikooli loengusse minna" – need on vaid mõned näited juhtumitest, kus peres toimub majanduslik vägivald ja üks paariline takistab teisel saamast majanduslikult sõltumatuks.

Äripäeva tabas terve laviin kirju ja sõnumeid, kui palusime naisinvestorite foorumis anda teada lugudest ja ideedest, kuidas vältida suhtes rahalõksu ja teise inimese kontrolli alla langemist ning kindlustada oma seljatagust. Kui rahast saab vahend teise inimese kontrollimiseks ja tema kinnihoidmiseks, siis just seesama raha on ka tee lõksust välja vabadusse.