Kuumad aktsiatrendid Tallinna ja välisbörsidelt

Swedbank Marketsi finantsturgude valdkonnajuht Andres Suimets ja LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel rääkisid investor Toomase tunnis populaarsetest aktsiatest, sektoritest ja millises suunas Tallinna börs liigub. Foto: erakogu

Populaarsematest aktsiatest ja sektoritest rääkisid investor Toomase tunnis Swedbank Marketsi finantsturgude valdkonnajuht Andres Suimets ja LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel.

Esile kerkivad krüptovaluutadega seotud väärtpaberid, Ignitis Grupe ning müügipoolelt paistsid silma tehnoloogia- ja mänguettevõtted. Tehinguaktiivsuselt on populaarseks saanud ka Coop Pank ning kuust-kuusse muutuvad populaarseks eelkõige need sektorid, kust aktiivsemalt uudiseid on, toodi saates välja.