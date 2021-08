Äriregister langes kriitikatule alla: see on aegunud ja tuleks erakätesse anda

Infopankuri stuudios on (vasakult): ettevõtja Indrek Kasela, justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep ja KPMG auditi juht Indrek Alliksaar. Saatejuht on Sigrid Kõiv. Foto: Äripäev

Infopankur uurib, miks ettevõtete majandusaasta aruanded hilinevad. Ettevõtjate hinnangul on äriregister aegunud ja ebamugav, samuti tunnistab justiitsministeerium, et järelevalve poolest on seal 12 aastat valitsenud korralagedus.

Ministeeriumi asekantsler Viljar Peep lubab, et kahe aasta pärast on meil vinge äriregister. Ettevõtja Indrek Kasela arvates võiksime luua nii ägeda äriregistri, et saaksime seda teistelegi riikidele müüa ja anda äriregistri pidamise erasektorisse. KPMG auditi juht Indrek Alliksaar leiab, et äriregistrile võiks eeskujuks seada maksu- ja tolliametit.

