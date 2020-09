Lahkuv maksuameti juht: äriregister soodustab kaost

Praeguses kriisis on oluline, et ei mindaks seda teed, kus ettevõtted hakkavad likvideerijate kaudu kehasid maha jätma, liigutavad oma äritegevuse ja töötajad teisse kehasse ning võlad – nii riigi kui ka teiste võlgnike ees – jäävad mahajäetud kehasse, ütles Valdur Laid Eesti Päevalehele. Foto: Andras Kralla

Hea maksukuulekuse kõrval on ametist lahkuva maksuameti juhi Valdur Laidi sõnul Eestis üks mõru viinamari äriregister, mille tegevusetus andmete nõudmisel võib ärikeskkonnale palju kahju teha.

"Me ei ole praegu põrmugi rahul arenguga äriregistri ümber. See lubab ettevõttel olla juhatuse liikme ja aadressita ning teha kõiki neid tegevusi, mis majanduslikus mõttes sellist ebakorrektset tegevust võimaldavad. Näen, et siin on riigil nii mõndagi võimalik ära teha, ja me ise pressime seda justiitsministeeriumi suunal," ütles Valdur Laid Eesti Päevalehele antud intervjuus.