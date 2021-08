Ärikliendid roolis: transpordisektori rohepööret on alustatud valest otsast

Scania elektrilised sõidukid. Foto: Scania

Võimalusi muuta transpordisektor keskkonnasõbralikumaks palju kiiremini ja oluliselt soodsamalt on märksa rohkem kui üleminek elektrile. Sestap ei tundu Euroopa Komisjoni plaan panna kõik munad ühte „elektrikorvi“ just kõige arukam plaan, tõdeti tänases saates "Ärikliendid roolis".

Euroopa Komisjon avalikustas äsja oma uue kliimapaketi „Fit for 55“, mis näeb ette aastaks 2030 vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid transpordisektoris 55 protsendi võrra. Selle tähtajani on jäänud vähem kui kümme aastat, kuid statistika räägib endiselt seda, et 99% uutest müüdavatest tarbesõidukitest on diiselmootoriga. Kas selline kannapööre on üldse reaalne ja ka mõistlik?

Scania Baltikumi säästvate transpordilahenduste ja juhiteenuste juht Kaur Sarv tunnistas, et ettevõtjad on valmis uutele tehnoloogiatele üle minema kohe, kui see muutub nende jaoks tasuvaks ja kui on olemas vastav taristu. Paraku täna see veel nii ei ole ja kui rääkida elektriveokite tasuvusest, siis siin ei olegi millestki rääkida.

„Olen teinud mõned arvutused, milline on elektriveoki tasuvuspiir võrreldes diiselveokiga. Sain umbes 111 000 kilomeetrit aastas. Aga kui ma nüüd jagasin selle aastas olevate päevade peale, tuleb välja, et ca 75 kilomeetrit jääb puudu, sest akud ei võimalda enamat. Ehk olemasolev tehnoloogia võimaldab umbes vaid 75 000–80 000 km aastast läbisõitu. Seni, kuni ei ole suudetud enamat saavutada, peame rääkima ka edaspidi kas Euro 6 või Euro 7 diisel- ning gaasimootoritest,“ lausus Sarv.

Sama meelt oli ka Eesti Õliühingu juht Mart Raamat, kelle sõnul ei ole Euroopa Komisjoni suund panna kõik munad ühte „elektrikorvi“ kõige mõistlikum. Praegu võiks rohkem toetada nii olemasolevate tehnoloogiate kui kütuste arendamist.

„Kui me võtame Euro 3 ja Euro 6 veokite saaste, siis vahe on kolossaalne. Samuti on meil juba olemas vedelkütused, mis on toodetud 100% taastuvast toorainet ja mis ei kohusta ettevõtjaid tegema ühtegi lisainvesteeringut. Paraku Eestis maksustatakse neid isegi kõrgemalt kui fossiilseid kütuseid. Endiselt ollakse kõhklevad uute logistikalahenduste suhtes, mis annavad kuni 60% keskkonnasäästu. Pean silmas pikemaid veoseid jms. Elektrile üleminek on kõige kallim lahendus üleüldse ja seda nii riigile kui ettevõtjatele. On oluliselt odavamaid ja kiiremaid lahendusi, kuidas nende eesmärkideni jõuda,“ lausus Raamat.

Lisaks arutleti saates selle üle, millised maksumuudatused Euroopa Komisjoni poolt meid ees ootavad ning millised on transpordisektori võimalused praegu oma ekspordikäivet mitmekordistada ja kuidas riik plaanib selle võimaluse neilt lihtsalt ära võtta.

Saatejuht on Tõnu Tramm.

Kuula saadet "Ärikliendid roolis" siit:

