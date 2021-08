Euroopa turgudel nelja aasta pikim tõusujada

Euroopa aktsiaturud on täna tõusmas üheksandat päeva järjest. Kui päev lõpetatakse plussis, siis see on pikim tõusuperiood alates 2017. aastast, vahendab Reuters.

