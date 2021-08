Ekspert Afganistanist: kaks kümnendit pole läinud täiesti raisku

Afgaani perekond ootamas Pakistani-Afganistaani piiri ääres, et riigist lahkuda. Foto: AFP/Scanpix

Küüniku pilguga võiks öelda, et Afganistanis on lääneriikide tegevus läbi kukkunud, aga humanitaarabi on jätnud viimastel kümnenditel siiski oma olulise jälje, rääkis MTÜ Mondo arengukoostöö suuna juht Riina Kuusik-Rajassaar.

"Ma ei tahaks hakata väga kurblikku nooti ajama, vaid öelda ikkagi, et kindlasti on olnud viimane 10 aastat Mondo töö seisukohast ja Eesti arengukoostöörahade paigutamine Afganistani midagi väärt. Hoopis teine küsimus on, mida toob tagasipöördumine ühiskonnakorralduslikult. Talibani kontrolli all on selge, et seda ei saa kuidagi positiivselt praegusel hetkel vaadata," rääkis ta.

