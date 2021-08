Mart Jesse: roheliste tõuksidega sõidetakse uljamalt kui isiklikega

Eesti Liikluskindlustuse fondi juhatuse esimees Mart Jesse. Foto: Liis Treimann

Liikluskindlustuse fondi (LKF) tegevjuhi Mart Jesse meelest väärib Eestis arutamist, kas elektritõukeratastega põhjustatud õnnetused on piisavalt suur probleem, et rakendada mingeid meetmeid. Talle isiklikult on sümpaatne Taani lähenemine.

„Seal on regulatsioon selline, et nii-öelda korporatiivkasutuses olevad kergliiklusvahendid, nagu näiteks elektritõukerattad, peavad olema kohustuslikus korras kindlustatud, aga eraisikutele kuuluvad tõukerattad mitte,“ rääkis Jesse Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099