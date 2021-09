Eesti kuulsaim munatootja: kirjutan tippjuhtidele ja küsin nõu, nad vastavad!

Tanel Tang kanaäri palgatöö vastu enam ei vahetaks. Foto: Saaremaa Mahemuna / Fotopuu / Maris Sepp

Tarka raha ehk investoreid otsiv Eesti kuulsaim kanakasvataja Tanel Tang rääkis reedeses hommikuprogrammis, et Eesti väiksus pakub äris suuri võimalusi.

"Ma olen päris palju raha ja aega kokku hoidnud tänu sellele, et sa võid kirjutada ükskõik mis tippjuhile või kellele iganes. Kui ta on eestlane, siis suure tõenäosusega ta vastab sulle ja ta leiab selle tund-poolteist, et sinuga vestelda," rääkis Tang, kes kasvatab tuhandeid kanu Saaremaa mahekanalas. Üks, kes talle vastas, on näiteks La Muu asutaja Rasmus Rask, nimetas Tang.

