Funderbeami uus ärijuht: eesmärk on, et platvormilt kasvaksid välja ükssarvikud

Kristjan Raude oli enne Funderbeamiga liitumist äriinglite liidu EstBAN president. Foto: Raul Mee

Septembrist on investeerimis- ja kauplemisplatvormi Funderbeam grupi ärijuht tuntud ingelinvestor ja ettevõtja Kristjan Raude, kes on Funderbeamis olnud aktiivne investor viimased kolm aastat.

Raude rääkis reedeses hommikuprogrammis, et Funderbeamiga liitumine on tema enda jaoks elu suurim investeering, seda eelkõige ajalises mõõtmes. Raude sõnul on tal ärijuhina eesmärk see, et ühel hetkel hakkaks Funderbeami turul kauplema ükssarvikud ehk vähemalt miljard dollarit väärt idufirmad.

