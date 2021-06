Kristjan Raude: kasvuhäkkijaid otsitakse tikutulega taga

EstBANi president Kristjan Raude. Foto: Raul Mee

EstBANi president Kristjan Raude selgitas, et kasvuhäkkimine, ehk kiirete kasvuvõimaluste otsimine, on iduettevõte seas aina enam populaarsust koguv valdkond, kuhu on väga keeruline spetsialiste leida.

Raude selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, mida termin kasvuhäkkimine endast täpselt kujutab ning miks on kasvuhäkkeritest suur puudus. Samuti rääkis Raude Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni tegevusest kirjeldas iduettevõtetesse investeerimise tagamaid.