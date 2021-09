Kuidas kaitsta end elektri hinna kõikumiste vastu

Saatekülalised Elektrum Eesti tegevjuht Andrus Liivand (vasakul) ja tootearendusjuht Mario Raestik. Foto: Äripäev

Elektri hind on närvilisem, kui on olnud kunagi varem, käärid madala ja kõrge turuhinna vahel on muutunud suuremaks. Kas üldse ja mida sellisel juhul tasub ette võtta, kuuleb Äripäeva raadio värskes sisuturundussaates.

Elektritootja Elektrum Eesti tegevjuht Andrus Liivand selgitab, mis hinnatõusu taga peitub, arutleb, mida toovad järgmised kvartalid ning mida võib oodata pikemas perspektiivis. Mida saab teha hinnariskide maandamiseks?

Saate teises pooles keskendume päikeseenergialahendustele ning Elektrum Eesti tootearendusjuht Mario Raestik annab ülevaate e-mobiilsuse olukorrast Eestis. Kuuleme arengutest, mis võiksid veelgi kiirendada elektriautode kasutuselevõtmist.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

