"Tuleviku Ida-Virumaal on IT-kool, tuumajaam ning ulmetuulikud"

Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova. Foto: Raul Mee

Ettevõtjatel on Ida-Virumaa tulevikuga suured plaanid: kes ehitab kooli, kes tahab püsti panna tuumajaama ning kes tahab kasutusele võtta uued tehnoloogiad tuuleenergeetikas, võttis Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova kokku Ida-Virumaa ettevõtlusfoorumil räägitu.

Lisaks leidub Ida-Virumaal ka tööstusparke, kes soovivad meelitada enda juurde kümneid ettevõtteid. Peamine takistus on see, et pole piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu.

