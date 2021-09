Saated

Äripäev

13. september kell 5:10 Jaga lugu:







Via 3L: segased ajad ning hinnatõus logistikas jätkub

Via 3Li juhi Rainer Rohtla sõnul pole logistikasektori probleemidele kiiret leevendust oodata. Foto: Raul Mee

Nii kliimamuutused kui koroonakriis on loonud olukorra, kus globaalsed tarneahelad on häiritud ning Via 3Li juhi Rainer Rohtla sõnul pole kiiret leevendust oodata.

Veoressurssi pole võimalik praeguses olukorras aga tõsta, majandused buumivad edasi, mis võib järgmise aasta jooksul viia logistikas 5-15% hinnatõusuni, märkis Rohtla.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099