Pipelife juht Anti Orav: tööd tuleb teha nii, et sind ei ole vaja

Konverents Tööstuse Äriplaan 2017 Foto: Raul Mee

Inimesed peaksid oma töösituatsiooni uuendama ja arendama selliselt, et tööd ei oleks vaja enam teha. See on aga ambitsioon ja mentaliteedi küsimus, ütles Pipelife Eesti juht Anti Orav.

„Kutsuks inimesi oma töösituatsiooni ja töösse suhtuma selliselt, et kuidas ma saaksin seda parandada selliselt, et seda tööd ei oleks vaja teha. Kui tulemus on saavutatud, saab liikuda edasi,“ märkis juht.

