Ärianalüütika tarkvara peaks olema kasutajasõbralik

Columbus Eesti kaubanduse ja logistika ärijuht Piret Masing ning ärianalüütika valdkonnajuht Kristen Pugi ja Via3L juhatuse esimees Rainer Rohtla (keskel). Foto: Äripäev

Saate "Digipööre kaubanduses ja tööstuses" esimeses pooles saab kuulata salvestust Pärnu Tarneahela konverentsilt, kus Via3L juhatuse esimees Rainer Rohtla ja Columbus Eesti kaubanduse ja logistika ärijuht Piret Masing rääkisid sellest, kuidas KPId aitavad paremat teenust saada?

Saate teises pooles vestleme Columbus Eesti ärianalüütika valdkonnajuhi Kristen Pugiga ärianalüütika olukorrast Eestis ning eduka ärianalüütika nurgakividest. Juttu tuleb sellest, mis on hetkel Eestis olukord ärianalüütika valdkonnas, kui paljud Eesti ettevõtted tänasel päeval kasutavad üldse ärianalüütika lahendusi, mis ei ole Excel, mis see põhiline takistustegur on, et ärianalüütika lahenduste poole veel ei vaadata ja millised on peamised Eesti juhtide hirmud või müüdid, mis turul levivad.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: