Kogenud investor: esimene krahh oli nii kole, et muutus naljakaks

Riigikogu liige ja investor Toomas Kivimägi on pea poole oma portfellist täitnud pangandussektori aktsiatega ning leiab, et uut krahhi oodata veel ei ole, kuid korrektsioonid on juba toimunud. Foto: Liis Treimann

Investor ja riigikogu liige Toomas Kivimägi on pea 25 aasta pikkuse investeerimiskogemusega ning läbi käinud mitmest krahhist ja korrektsioonist aktsiaturgudel. Oma kogemustest ja õppetundidest rääkis Kivimägi saates „Investor Toomase tund“.

Kivimägi alustas investeerimisega 1997. aastal ehk aasta enne oma esimest krahhi börsil. „1998. aasta kriisi ajal tekkis küsimus, kui palju need aktsiad järgmine päev langevad. See oli nii kole, et muutus lausa naljakaks,“ rääkis Kivimägi. Ta on õppinud läbi aastate, et kriiside puhul tuleb jääda rahulikuks ja mitte rapsida. Teda on päästnud kriisidest see, et ei ole kasutanud investeerimiseks laenuraha ja raha, mida igapäevaseks elamiseks vaja oleks.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099