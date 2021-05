Riigikogu investor Toomas: Tallinna börs pole juba paar aastat mingi underdog

Toomas Kivimägi. Foto: Erik Prozes

Poliitikud investeerivad Tallinna börsile küll, kuid äriühingute kaudu, sest nii on soodsam, kirjutab riigikogu liige ja investor Toomas Kivimägi (Reformierakond) ja lubab riigikogu liikmena edasi võidelda väikeinvestori topeltmaksustamise vastu aktsiate pärimisel.

Investeerimise kasuks on miljon argumenti. Mulle tähendab see pensionisammast (ei panusta liigselt riiklikule penisonile), vähem mittevajalikke kulutusi ja kohta, kus oma hasarti ja kirge maandada. Investeerimine on põnev, eriti ajal, kui hinnad üles liiguvad! Mis võib olla Tallinna börsi madala investeerimishuvi põhjus, seda teab kõige paremini iga riigikogu liige ise. Aga pakun siinkohal mõned võimalikud selgitused.