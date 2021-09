Eesti Pank soovitab ettevõtjatel valmistuda kiireks palgatõusuks

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik. Foto: Raul Mee

Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasiku sõnul peavad ettevõtjad juba praegu mõtlema tootmise optimeerimisele või toote lisandväärtuse suurendamisele, kuna kiire palgatõusu surve jätkub veel paar aastat. Ainult hinnatõusuga ei ole tema hinnangul seda võimalik tasandada.

Kaasik rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et pikemas plaanis peaksid kõik ettevõtjad arvestama, et lõpuks jõuame ka jõukamatele riikidele oma palkadega järgi. „Kõik võiksid oma 10+ aastat plaanides mõelda, et tegelikult me peaksime hakkama saama ka sama palga maksmisega, mida makstakse Soomes või Rootsis,“ rääkis ta.

