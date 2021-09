Paradoks: rikaste topi liikmed said kriisiaastal palju rikkamaks

Rikaste TOPi 50 esimese liikme vara väärtus kasvas aastaga nelja miljardi euro võrra. Foto: Andras Kralla

Äripäeva Rikaste TOPi kuuluvate inimeste vara väärtus kasvas eelmisel aastal 6 miljardi euro võrra, kuigi oodati kriisiaastale omast langust, rääkisid tabeli toimetajad Priit Pokk Ja Aivar Hundimägi.

Sealjuures kasvas Rikaste TOPi 50 esimese liikme varade väärtus aastaga 4 miljardi euro võrra ja esikümnes on inimeste jõukus kerkinud kohati sadade miljonite eurode võrra. Toimetajad tõid välja, et varasematel aastatel on kogu TOPi liikmete vara väärtus kasvanud umbes miljardi võrra.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099