Miks tasub IT-teenust sisse osta?

Nii mõnigi ettevõte on kokku puutunud probleemiga, kus IT-spetsialistel puuduvad vajalikud kompetentsid ja nende täiendamiseks pole piisavalt ressursse, lisaks käib turul pidev IT-töötajate üle ostmine. Millised on IT-teenuse sisseostmise eelised ja miks just Oixio, sellest räägivad Äripäeva raadio saates lähemalt Rudolf Purge ja Rein Lindmäe.

