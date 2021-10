Tööjõu puudust võiks leevendada muutuvtunni töölepingute süsteem

Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil. Foto: Raul Mee

Tööjõu puudus on pannud ettevõtjaid ja tööandjaid probleemi leevendamiseks leidlikke lahendusi otsima. Üks neist on näiteks muutuvtunni töölepingute süsteem. Mis see täpselt on?

Aasta kaubandusteo auhinna pälvinud kaupmeeste liidu ja tööandjate keskliidu ellu kutsutud muutuvtunni töölepingute projektist rääkis hommikuprogrammis lähemalt kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil.

