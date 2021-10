Rikaste TOP vihjab ärimaailma ja majandusliku võimu muutustele

Tehnoloogiaettevõtte Wise asutajad Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann paiknevad rikaste edetabeli esiotsas. Foto: Jake Farra

Kui aastakümneid tagasi võis tekkida küsimusi, kuidas on Rikaste TOPis esindatud inimesed jõukust kogunud, siis värske edetabeli iduettevõtete sündi ja jõukuse kasvu oleme kõrvalt näinud, arutleti Äripäeva raadio saates “Äripäeva TOP”.

Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi hinnangul annab edetabeli koostamine võimaluse korra aastas vaadata, kuidas ettevõtetel läheb.

KPMG Baltics partneri Hanno Lindpere sõnul on edetabelis näiteks päritud jõukust vähe ning ta markeerib ära, et jõukuse ja vanuse vahel korrelatsiooni ei esinenud ehk tabelis on esindatud igas vanuses inimesi.

Saates keskendume sel korral rikaste edetabelile ja jõukuse temaatikale. Külas on Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi ja KPMG Balticsi partner Hanno Lindpere. Uurime, mis Rikaste TOPist välja koorub, miks on tarvis niisugust edetabelit koostada, millised majandustrendid välja kumavad ja saate vastuse ka paljudele teistele küsimustele.

Saadet juhtis Anete Hela Pulk.

