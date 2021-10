Wise'i arendusdirektor: kasvame metsikult erinevas suunas

Wise'i arendusdirektor Erik Kaju. Foto: Erakogu

Kuigi suurem osa käibest tuleb ikka veel ülemaailmsete ülekannete teenusest, on Wise'il palju uusi ärisuundi, mille kasvupotentsiaal on metsik, rääkis ettevõtte arendusdirektor Erik Kaju raadiosaates "Delovõe ljudi".

Tulevikus levib üha rohkem ärimudel, kus suurettevõtted ei arenda ise tooteid ja teenuseid, vaid tellivad neid erinevatelt tarnijatelt ja vahendavad oma kasutajatele, usub Kaju.

„Üks trend, mis minus tekitab suurt põnevust, on Marketplace economy,“ ütles Kaju Delovõje Ljudi saates. „Kui 20 aastat tagasi pakkus pank 30-40 erinevat toodet, tegeles väga paljude asjadega korraga ja võib-olla oli keskpärane kõiges, siis täna me näeme, et kõik need funktsionaalsused ja tooted on ühekaupa enda fookusesse võtnud fintech-ärid. Nad keskenduvad ühele konkreetsele probleemile ning selle asemel, et toimetada lokaalselt ühes riigis, võtavad nad ette kogu maailma.“

„Tuleb välja, et tulevikupankade jaoks on parim strateegia integreerida teiste fintech’ide loodud tehnoloogia enda toodete sisse,“ leiab Kaju.

Wise arendab ise oma põhiäri ehk ülekannete kõrval tehniliste integratsioonide platvormi, mida teised firmad, nende seas ka näiteks Google, kasutavad selleks, et oma finantsidega seotud tooteid ehitada. See ärisuund ei ole Kaju sõnul nii mahukas kui ülekannete äri, kuid kasvab võrreldes sellega kiiremini.

Saates räägiti ka sellest, mis tunne on olla Wise'i töötaja, kuidas lahendab ettevõte tööjõupuuduse probleemi ning mis on need töövõtted, mida traditsiooniline äri saab õppida idufirmadest.

Samuti avaldas Kaju Wise'i strateegia firmasiseste juhtide kasvatamise kohta.

Saadet juhtis Polina Volkova.

