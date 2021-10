Briti tühjad poeletid näitavad kätte meiegi veosektori teravaima mure

Suurbritannia tühjad poeletid on kui ettekuulutus maanteeveosektori tulisemale probleemile ehk veokijuhtide kroonilisele puudusele, räägiti saates "Äripäeva TOP".

OÜ Sixstar tegevjuhi Raul Mälgi hinnangul peitub praegu ainus väljapääs võõrtööjõu kasutamises, ent ka see on ainult ajutine lahendus. „Kui näiteks Ukrainas teenisid autojuhid veel mõne aasta eest riigi keskmist palka ehk 400–500 dollarit, siis nüüd ütlevad nii mõnedki juhid juba, et nad enam ei taha tulla. Ta pigem sõidab riigi sees, seal saab kodus olla ja palgad on ka seal kerkinud juba 1000–1200 dollari piirimaile,“ lisas ta.

Võõrtööjõudu nägid ainsa lahendusena ka teised saatekülalised, autovedajaid koondava Eesti Autoettevõtete liidu tegevjuht Villem Tori ja KPMG partner Joel Zernask. Tutvustvas lõigus räägivadki Villem Tori ja Joel Zernask oma nägemusest sektori põletavamaile probleemile. Sel korral keskendub saade Autotranspordi TOPile.

