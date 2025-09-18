Pagaripoisid kaotasid parkimistüli pärast veerandi kohviku käibest

Pagaripoisid veavad oma Vana-Lõuna tänava kohviku parkla pärast Tallinnaga vägikaigast: nende maja ette on ilmunud postid ja kehtastatud uus liikluskorraldus, mida linn pole pagariäriga kooskõlastanud.
- Pagaripoiste omanik ja juht Meelis Pärn ütles, et uue korralduse pärast on nõutud nii nende töötajad, kliendid kui ka lapsevanemad. Uus korraldus kohviku ees tehakse projekti “Ohutu koolitee” raames.
- Foto: Liis Treimann
Pagaripoiste direktor Tiia Karu
ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et möödunud neljapäeval ilmunud postid
on viinud kohviku käibest viimaste päevadega 25–30 protsenti.
Linn kehtestas uue liikluskorralduse, et parandada kooliõpilaste ja teiste jalakäijate ohutust. Pagaripoiste-esist parklat kasutasid tihti lapsevanemad, et oma lapsed kooli tuua või nad sealt peale korjata. Karu märkis, et nad on valmis linnaga koostööd tegema, et olukorda parandada, kuid linn ei võta neid kuulda.
Ettevõtte juhatuse liige Meelis Pärn
a sõnul on uue korralduse pärast nõutud nii nende töötajad, kliendid kui ka lapsevanemad.
“Me oleme elanud üle koroonaajad, sõjaajad, me oleme maksud üle elanud. Eelmine kuu tulime isegi pisikesse kasumisse ja nüüd on siis jälle voilà,” sõnas Pärna.
Intervjuus rääkisid Karu ja Pärn, milliseid lahendusi on nemad linnale pakkunud, mida on linn neile tagasisideks öelnud ning kas Pagaripoisid
jõuavad aasta lõpuks ka pärast mitmeid aastaid kasumisse.
Küsis Martin Teder.
