Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,27%292,96
  • OMX Riga−0,6%910,57
  • OMX Tallinn−0,1%1 962,32
  • OMX Vilnius−0,5%1 227,74
  • S&P 500−0,1%6 600,35
  • DOW 300,57%46 018,32
  • Nasdaq −0,33%22 261,33
  • FTSE 1000,08%9 215,98
  • Nikkei 2251,15%45 303,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,68
  • OMX Baltic−0,27%292,96
  • OMX Riga−0,6%910,57
  • OMX Tallinn−0,1%1 962,32
  • OMX Vilnius−0,5%1 227,74
  • S&P 500−0,1%6 600,35
  • DOW 300,57%46 018,32
  • Nasdaq −0,33%22 261,33
  • FTSE 1000,08%9 215,98
  • Nikkei 2251,15%45 303,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,68
  • 18.09.25, 10:57

Tarmo Laanetu plaanitud ravikeskuse kruntide alghind on drastiliselt langenud

LHV Panga nõuete rahuldamiseks pani kohtutäitur enampakkumisele ettevõtja Tarmo Laanetu ravikeskuse kinnistu, millele ei ole seni õnnestunud ostjat leida, nii et praeguseks on alghind kõvasti kukkunud.
Tarmo Laanetu sõnul loobus ta ravikeskuse arendusprojektist seoses geopoliitilise olukorraga ja tasuvusanalüüsi negatiivsete tulemuste tõttu.
  • Tarmo Laanetu sõnul loobus ta ravikeskuse arendusprojektist seoses geopoliitilise olukorraga ja tasuvusanalüüsi negatiivsete tulemuste tõttu.
  • Foto: Andras Kralla
Kohtutäitur Elin Vilippus pani märtsis Cranfeld Medical City kinnistud 10 miljoni euro suuruse alghinnaga enampakkumisele. Kuna selle hinnaga ühtegi huvilist ei leidunud, langetati alghind 7,5 miljoni euro peale.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 08.03.23, 12:08
Tarmo Laanetu müüs järjekordse äri Linnamäele
Suurärimees Tarmo Laanetu müüs oma logistikaettevõtte ELP Logistics enamusosaluse Ivar Vendelinile ja Margus Linnamäele.
Uudised
  • 28.02.23, 13:38
Linnamäe sai loa osta Confido enamusosalus
Margus Linnamäe sai konkurentsiametilt loa osta Tarmo Laanetult enamusosalus erameditsiinikontsernis Confido.
Uudised
  • 26.06.23, 12:03
Vangerduste lõppmäng: Kirjanen ostab Laanetult meditsiiniäri
Raul Kirjaneni valdusfirma Biofuel ostab Tarmo Laanetult dialüüsikliinikute keti, mida ärimehed eelmisel sügisel plaanisid kahasse omandada.
Uudised
  • 31.03.25, 06:00
Kohtutäitur pani Tarmo Laanetu plaanitud haiglakeskuse krundid müüki
Paari aasta eest meditsiinikontsernis Confido enamusosaluse müünud Tarmo Laanetu plaanis eraonkoloogiahaigla ja erihaiguste ravikeskuse ehitamist, kuid geopoliitiline olukord ja tasuvusanalüüs sundisid plaanist loobuma ning praegu müüb kinnistuid kohtutäitur.
  • ST
Sisuturundus
  • 15.09.25, 13:25
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega
27. septembril toimub Tallinnas eksklusiivne kinnisvarainvestoritele suunatud kohtumine, kus osalevad Dubai suurima erakinnisvaraarendaja DAMAC Properties esindajad.

Hetkel kuum

Luminori-suunalistes kriitilistes lugudes peitub vaid LHV mure oma turuosa pärast, leiab Luminori pensionide fondijuht Vahur Madisson.
Börsiuudised
  • 17.09.25, 06:00
Pensioniturgu raputab tõsine kapi-indekseerimise kahtlus. LHV süüdistab Luminori üle 17 000 pensionikoguja eksitamises
Elcogeni tegevjuht Enn Õunpuu paremal, tehase ehituseks raha andnud LHV panga juht Mihkel Torim keskel ja tehase ehitanud ettevõtte Maru Ehituse juht Margo Dengo.
Uudised
  • 16.09.25, 19:46
Mehed valges avasid Tallinna lähedal miljonitehase
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Uudised
  • 17.09.25, 15:41
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Ajalugu on Kristjan Liivamägi hinnangul meile näidanud, et eksklusiivsete suurte arenduste puhul kiputakse tulusid prognoosima suuremaks ja kulusid väiksemaks.
Börsiuudised
  • 16.09.25, 16:31
Arco Vara suur amps: soodsad võlakirjad meelitavad, aga ei veena kõiki investoreid
Paikre OÜ-s toimunu eest süüdi mõistetud Kristo Rossman on praegu ametis kohalikele omavalitsustele kuuluvas MTÜs Eesti Jäätmehoolduskeskus projektijuhina.
Uudised
  • 16.09.25, 17:44
Pärnu prügilavargad jäid lõplikult süüdi
Hinnatud pangandustegelane rääkis saates “Tippkohtumine”, keda tasub majandusteemades kuulata.
Saated
  • 17.09.25, 15:30
Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid
Eestiski tegutseva suurtööstuse Hanza asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors.
Uudised
  • 17.09.25, 17:57
Megatööstuse rajanud Rootsi ettevõtja: olge uhked, Eesti on ideaalne riik!
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige ja müügiosakonna juht Katrin Savi selgitab krediidikindlustuse kasu ettevõtjale.
  • ST
Sisuturundus
  • 17.09.25, 11:55
Kuidas üks leping võib päästa miljonite eurode suurusest kahjumist?
Börsiettevõtteks olemine on hea enesedistsipliini ja nähtavuse mõttes, usub kinnisvaraarendaja Arco Vara ja finantsteenuseid pakkuva Iute Grupi suuromanik Tarmo Sild. “Ükski juht pole õnnelik, kui investorid tema ettevõtet ei armastata,” tõdes ta.
Börsibossid rikaste TOPis: börsi suurendusklaas hoiab omanikud kogu aeg rambivalguses
Tarmo Laanetu sõnul loobus ta ravikeskuse arendusprojektist seoses geopoliitilise olukorraga ja tasuvusanalüüsi negatiivsete tulemuste tõttu.
Tarmo Laanetu plaanitud ravikeskuse kruntide alghind on drastiliselt langenud
Endine politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher pärast võitu Harju maakohtus intervjuusid andmas, ringkonnakohus jättis selle otsuse muutmata.
Endiste politseijuhtide kohtuasi tuleb riigikohtus arutlusele
Börsiettevõtteks olemine on hea enesedistsipliini ja nähtavuse mõttes, usub kinnisvaraarendaja Arco Vara ja finantsteenuseid pakkuva Iute Grupi suuromanik Tarmo Sild. “Ükski juht pole õnnelik, kui investorid tema ettevõtet ei armastata,” tõdes ta.
Börsibossid rikaste TOPis: börsi suurendusklaas hoiab omanikud kogu aeg rambivalguses
Neeme Tammis: Eesti ühistranspordi süsteem on mäda ja populistlik
Neeme Tammis: Eesti ühistranspordi süsteem on mäda ja populistlik
Hinnatud pangandustegelane rääkis saates “Tippkohtumine”, keda tasub majandusteemades kuulata.
Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Eestiski tegutseva suurtööstuse Hanza asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors.
Megatööstuse rajanud Rootsi ettevõtja: olge uhked, Eesti on ideaalne riik!
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
Kasv tuleb. Hakkame sättima, aga…
Kasv tuleb. Hakkame sättima, aga…
KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige ja müügiosakonna juht Katrin Savi selgitab krediidikindlustuse kasu ettevõtjale.
  • ST
Kuidas üks leping võib päästa miljonite eurode suurusest kahjumist?
Dow Jonesi tööstusindeks kerkis 0,57%.
Intressikärbe pani USA börsiindeksid erisuunaliselt liikuma
Keskpank otsustas intressimäära alandada vahemikku 4,00–4,25%.
Föderaalreserv langetas intressimäärasid esmakordselt sel aastal
Eelmise aasta detsembris toimusid streigid seitsmes Amazoni hoones.
Amazon panustab miljard dollarit USA tööliste heaollu
Nvidia on üritanud mitme graafikakaardiga pääseda Hiina turule, kuid riik on teinud selle raskeks.
Hiina keelas Nvidia AI-kiipide ostmise
Saksamaal Fordi Kölni tehasest veerevad välja elektriautod. Kuna aga turul jääb nõudlus oodatust kehvemaks, otsustas autotootja kärpemeetmete kasuks.
Fordi elektriautod ei leia ostjaid, töökohad kaovad
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad

Podcastid

Tehinguturg on hetkel ostjate poolel, kuid ega müüjad ka papist poisid ei ole
Finantsuudised fookuses
Tehinguturg on hetkel ostjate poolel, kuid ega müüjad ka papist poisid ei ole
00:00
Finantsjärelevalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
Investor Toomase tund
Finantsjärelevalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
00:00
Konditsioneerita päikeseautoga läbi Austraalia kihutanud eestlased. "Isiklikud vajadused on viimased, millega tegeleda"
Turismitund
Konditsioneerita päikeseautoga läbi Austraalia kihutanud eestlased. "Isiklikud vajadused on viimased, millega tegeleda"
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
Kuum tool
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Äripäev eetris
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
06.-08.10.2025 PostgreSQL andmebaaside administreerimine
IT Koolitus
PostgreSQL andmebaaside administreerimine
26 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Börsiuudised
  • 17.09.25, 06:00
Pensioniturgu raputab tõsine kapi-indekseerimise kahtlus. LHV süüdistab Luminori üle 17 000 pensionikoguja eksitamises
2
Uudised
  • 16.09.25, 19:46
Mehed valges avasid Tallinna lähedal miljonitehase
3
Uudised
  • 16.09.25, 17:44
Pärnu prügilavargad jäid lõplikult süüdi
4
Uudised
  • 17.09.25, 15:41
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
5
Majandustulemused
  • 16.09.25, 17:19
Cleveron tuli kahjumist välja. Uus juht: juhtkonna vahetus tõi värske vaate
6
Saated
  • 17.09.25, 15:30
Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid

Viimased uudised

Uudised
  • 18.09.25, 10:57
Tarmo Laanetu plaanitud ravikeskuse kruntide alghind on drastiliselt langenud
Uudised
  • 18.09.25, 10:31
Maa- ja ruumiamet kärpis 17% eelarvest
Uudised
  • 18.09.25, 10:24
Endiste politseijuhtide kohtuasi tuleb riigikohtus arutlusele
Uudised
  • 18.09.25, 08:40
Jõgevamaal tuvastati seakatk ligi 650 seaga farmis
Börsiuudised
  • 18.09.25, 08:38
Liven ostab kinnistu, kuhu rajada 22 miljoni eurone arendus
Börsiuudised
  • 18.09.25, 06:00
Börsibossid rikaste TOPis: börsi suurendusklaas hoiab omanikud kogu aeg rambivalguses
Börsiuudised
  • 18.09.25, 00:50
Intressikärbe pani USA börsiindeksid erisuunaliselt liikuma
Börsiuudised
  • 17.09.25, 21:29
Föderaalreserv langetas intressimäärasid esmakordselt sel aastal
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025