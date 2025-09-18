Tarmo Laanetu plaanitud ravikeskuse kruntide alghind on drastiliselt langenud
LHV Panga nõuete rahuldamiseks pani kohtutäitur enampakkumisele ettevõtja Tarmo Laanetu ravikeskuse kinnistu, millele ei ole seni õnnestunud ostjat leida, nii et praeguseks on alghind kõvasti kukkunud.
Tarmo Laanetu sõnul loobus ta ravikeskuse arendusprojektist seoses geopoliitilise olukorraga ja tasuvusanalüüsi negatiivsete tulemuste tõttu.
Foto: Andras Kralla
Kohtutäitur Elin Vilippus pani märtsis Cranfeld Medical City kinnistud 10 miljoni euro suuruse alghinnaga enampakkumisele. Kuna selle hinnaga ühtegi huvilist ei leidunud, langetati alghind 7,5 miljoni euro peale.
Paari aasta eest meditsiinikontsernis Confido enamusosaluse müünud Tarmo Laanetu plaanis eraonkoloogiahaigla ja erihaiguste ravikeskuse ehitamist, kuid geopoliitiline olukord ja tasuvusanalüüs sundisid plaanist loobuma ning praegu müüb kinnistuid kohtutäitur.