Nordeconi juht: kõik ootavad stabiliseerumist

Nordeconi juht Gerd Müller. Foto: Liis Treimann

„Tööde maht turul eriti hoonete ehituses on suur ja nõudlus on taastunud väga kiiresti. Samas on ka kulude kasv väga kiire,“ kommenteeris olukorda Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller.

Pärast väga keerulist esimest poolaastat on Mülleri sõnul turul teatav stabiliseerumine toimunud. „Kuid kolmas kvartal peabki ehituses olema aktiivne ja me suutsime oma eesmärgid täita,“ märkis Müller.

