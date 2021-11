Need õppetunnid toovad õnne ja vaimse heaolu

Kevadine autoost tuleks praegu ära vormistada

Autoost on tavaliselt tegevus, mida planeeritakse pikalt ette ning mis tehakse pärast hoolikat kaalumist. Kuna sel aastal ja ilmselt ka järgmisel jätkub ülemaailmne kiipide ja pooljuhtide defitsiit, tasub endale meeldiv sõiduk võimalikult kiiresti ära tellida, sest ootejärjekorrad venivad aina pikemaks. Kes aga soovib uut neljarattalist sõpra soetada kiiresti, see võiks kiigata Topauto laoautode poole, mille tarneaeg on lühike.

