Taaskasutust kasutatakse rohepesuna

Börsiajakirjanik plaanib Virši aktsiad kiirelt rahaks teha

Äripäeva börsiajakirjanik Simo Sepp rääkis, et tõenäoliselt plaanivad paljud Läti tanklaketi Virši aktsiaemissioonis osalenud Eesti investorid aktsiad kiirelt rahaks teha. Ta tõdes, et plaanib seda isegi, kuna Läti firma puhul on keeruline pidevalt ettevõtte olukorda jälgida.

