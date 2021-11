Hepsori juht: edu korral võivad investorid oodata ka lisaemissiooni

Hepsori juht Henri Laks soovitab investoritel vaadata pikka plaani. Foto: Liis Treimann

Kuigi Investor Toomas tõdes, et vaadates Tallinna börsile tuleva kinnisvaraarendaja Hepsor viimaste kvartalite tulemusi, siis tema käsi aktsiat märkima ei tõuse, soovitas Hepsori juht Henri Laks investoritel vaadata ettevõtte tegevust pikema aja jooksul ja ka projekte, mis on lähiaastail tulemas.

Äripäeva hommikuprogrammi intervjuus märkis Laks, et suuremad elamu- ja äripindade projektid hakkavad valmis saama järgmisel aastal. Samuti kinnitas Laks, et ehitusmaterjalide kõrgest hinna tingimustes on arendaja kasvuprognoosides konservatiivne, mistõttu võib sisendhindade langedes Hepsor ületada tänased eesmärgid.

