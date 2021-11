Liis Elmik: tööotsijaid on, kuid nad ei sobi vabadele ametikohtadele

Töötuid on kõige rohkem lihtsama töö tegijate seas, samas vakantse on palju just keerulisemat ettevalmistust nõudvate ametite puhul, kirjutab kolmanda kvartali statistika valguses Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

