Äripäeva börsiajakirjanik: 2,5 miljonit eurot on kujunenud kommirahaks

Praegu kaasavad raha TextMagic ja Hagen Bikes (pildil). Mõlema ettevõtte puhul võib oodata suurt märkimishuvi. Foto: Hagen Bikes

Tallinna börsi viimaste IPOde ehk aktsiate avalike esmapakkumiste taustal on TextMagicu kaasatavad 2,5 miljonit eurot justkui kommiraha, ütles Äripäeva börsiajakirjanik Simo Sepp.

Sepp rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et ettevõttest sõltumata on praegu huvi börsi vastu suur. Tema sõnul on suur tõenäosus, et märgitakse üle nii TextMagicu kui ka Hagen Bikesi investeerimisvoorud.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099